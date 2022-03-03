Работа интернет-сервисов в Украине возобновлена – Госспецсвязи

Детали

Сейчас работа всех интернет-ресурсов в Украине возобновлена.

"Враг всячески пытается скрыть правду о собственных военных преступлениях, которую на весь мир распространяют украинские медиа", — написал пресс-центр Госспецсвязи.

Как отметили, такие попытки и в дальнейшем будут предотвращать государственные структуры, ответственные за кибербезопасность, а также силы национального киберопора.

Напомним

Сегодня, 3 марта, примерно в 12:00 пользователи из Украины сообщали о проблеме доступа к Google-сервисам.