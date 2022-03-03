В Україні зафіксували проблеми з доступом до Google-сервісів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Користувачі в Україні повідомляють про проблему доступу до Google-сервісів. Про це свідчать дані сервісу Downdtector, пише УНН.
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За даними сервісу, на проблеми з доступом скаржаться користувачі не лише з України, а й з Молдови та Росії.
Також найчастіше користувачі скаржаться на проблеми з пошуком та доступом до вебсайтів. Найбільша кількість скарг була зафіксована о 12:00.
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своїх соцмережах повідомив про переговори з Google, на яких обговорювали забезпечення захисту акаунтів Google для українців, а також матеріальну допомогу корпорацією для України.