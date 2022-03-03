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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 21869 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Україні зафіксували проблеми з доступом до Google-сервісів

В Україні зафіксували проблеми з доступом до Google-сервісів

Київ • УНН

 • 453456 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Користувачі в Україні повідомляють про проблему доступу до Google-сервісів. Про це свідчать дані сервісу Downdtector, пише УНН.

Деталі

За даними сервісу, на проблеми з доступом скаржаться користувачі не лише з України, а й з Молдови та Росії.

Також найчастіше користувачі скаржаться на проблеми з пошуком та доступом до вебсайтів. Найбільша кількість скарг була зафіксована о 12:00.

Раніше

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своїх соцмережах повідомив про переговори з Google, на яких обговорювали забезпечення захисту акаунтів Google для українців, а також матеріальну допомогу корпорацією для України.

Українські Національні Новини

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