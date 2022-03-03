В Украине зафиксировали проблемы с доступом к Google-сервисам

Детали

По данным сервиса, на проблемы с доступом жалуются пользователи не только из Украины, но из Молдовы и России.

Также чаще всего пользователи жалуются на проблемы с поиском и доступом к веб-сайтам. Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в 12:00.

Ранее

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своих соцсетях сообщил о переговорах с Google, на которых обсуждали обеспечение защиты аккаунтов Google для украинцев, а также материальную помощь корпорацией для Украины.