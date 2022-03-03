Роботу інтернет-сервісів в Україні відновлено – Держспецзв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В Україні було зафіксовано нетривалий збій в роботі низки інтернет-сервісів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв’язку.
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Наразі роботу всіх інтернет-ресурсів в Україні відновлено.
"Ворог всіляко намагається приховати правду про власні військові злочини, яку на весь світ поширюють українські медіа", — написав пресцентр Держспецзв’язку.
Як зазначили, таким спробам й надалі будуть запобігати державні структури, відповідальні за кібербезпеку, а також сили національного кіберопору.
Нагадаємо
Сьогодні, 3 березня, приблизно о 12:00 користувачі з України повідомляли про проблему доступу до Google-сервісів.