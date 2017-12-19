Работы по восстановлению домов и школы в Калиновке завершаются - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Восстановление домов и школы в Калиновке и Павловке Винницкой области, которые были повреждены взрывами складов, заканчиваются. Об этом сказал журналистам Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в Виннице, передает УНН.
Премьер рассказал, что сегодня начал свою рабочую поездку в Винницкую область из Калиновки и Павловки, где в результате взрывов на военных складах, были разрушены ряд зданий, в том числе, повреждена была и школа, и жилые дома.
"Работа проводится по восстановлению для того, чтобы нормальная жизнь возобновилось в населенных пунктах ... Поэтому фактически работа завершается. Я благодарю всех рабочих, всем руководителей, в том числе, волонтеров, которые объединились в такую трудную минуту", - подчеркнул глава правительства.
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Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.
Как сообщал УНН, 24 ноября спасатели завершили обследование территории вокруг военного склада Министерства обороны вблизи Калиновки.