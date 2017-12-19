Роботи з відновлення будинків та школи у Калинівці завершуються - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Відновлення будинків та школи у Калинівці та Павлівці Вінницької області, які були пошкоджені вибухами складів, завершуються. Про це сьогодні сказав журналістам Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу у Вінниці, передає УНН.
Прем’єр розповів, що сьогодні розпочав свою робочу поїздку у Вінницьку область з Калинівки і Павлівки, де внаслідок вибухів на військових складах, було зруйновано низку будівель, в тому числі, пошкоджена була і школа, і житлові будинки.
“Робота проводиться щодо відновлення для того, щоб нормальне життя відновилося у населених пунктах... Тому фактично робота завершується. Я дякую всім робітникам, всім керівникам, в тому числі, волонтерам, які об’єдналися у таку скрутну хвилину”, — наголосив Глава уряду.
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Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.
Як повідомляв УНН, 24 листопада рятувальники завершили обстеження території навколо військового складу Міністерства оборони поблизу Калинівки.