Работа по международному признанию Голодомора геноцидом не ведется с 2010 года - В.Вятрович

"К сожалению, я вынужден сказать, что работа по международному признанию Голодомора практически остановилась в 2010 году. Как известно, в 2010 году на своем первом международном мероприятии, тогдашний президент Виктор Янукович заявил, что Голодомор нельзя называть геноцидом, что Голодомор - общая трагедия всех народов Советского Союза, чем, конечно, заслужил бурные аплодисменты российской делегации. На этом работа Украины как государства по продвижению признания Голодомора геноцидом остановилась. Даже после победы Евромайдана и избрания нового руководства государства эта работа не восстанавливается", - отметил он.

Он добавил, что необходимо создать системную информационно-просветительскую компанию в ряде стран, задача которой будет информировать о событиях, которые происходили в стране, для того чтобы достичь соответствующих законодательных решений парламентами этих стран.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 26 ноября, примет участие в памятных мероприятиях возле Национального мемориала жертв Голодомора в Киеве.