Робота по міжнародному визнанню Голодомору геноцидом не ведеться з 2010 року – В.В’ятрович

“Нажаль, я змушений сказати, що робота по міжнародному визнанню Голодомору практично зупинилася в 2010 році. Як відомо, у 2010 році на своєму першому міжнародному заході, тодішній президент Віктор Янукович заявив, що Голодомор не можна називати геноцидом, що Голодомор − спільна трагедія всіх народів радянського союзу, чим, звичайно, заслужив бурхливі оплески російської делегації. На цьому робота України, як держави. щодо просування визнання Голодомору геноцидом зупинилася. Навіть після перемоги Євромайдану і обрання нового керівництва держави ця робота відновлюється”, — зауважив він.

Він додав, що необхідно створити системну інформаційно-просвітницьку компанію в низці країн, завдання якої буде інформувати про події, які відбувалися в країні, для того щоб досягнути відповідних законодавчих рішень парламентами цих країн.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у суботу, 26 листопада, візьме участь у пам’ятних заходах біля Національного меморіалу жертв Голодомору у Києві.