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Работа над восстановлением работы Facebook заблокирована: у сотрудников нет доступа к внутренним программам - NYT

Работа над восстановлением работы Facebook заблокирована: у сотрудников нет доступа к внутренним программам - NYT

Киев  •  УНН

 • 18640 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Работа сотрудников компании Facebook над восстановлением доступа к социальной сети заблокирована, поскольку из-за глобального сбоя внутренние программы для коммуникации сотрудников компании Facebook также не работают. Об этом в своем Twitter сообщил журналист американского издания The New York Times Райан Мак, передает УНН.

Цитата

“Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу”, — написал журналист на странице в Twitter.

Детали

Из-за масштабного сбоя, обнаружены “поломки” внутренних инструментов и коммуникационных платформ, в настоящее время компания Facebook не может работать над ликвидацией сбоя в работе соцсетей.

Добавим

Около трех часов назад, в 18:40 по Киеву, у пользователей социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру произошел сбой.

По данным Downdetector, в свои аккаунты не могут попасть пользователи Украины, России и ряда стран Европы.

Вслед за Facebook, “упали” Netflix, Steam, PlayStation и другие сервисы со всего мира.

Позже стало известно, что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений относительно саботажа пока нет.

Отметим, что на 22:20 приложения все еще не работают.

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