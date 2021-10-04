Работа над восстановлением работы Facebook заблокирована: у сотрудников нет доступа к внутренним программам - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Работа сотрудников компании Facebook над восстановлением доступа к социальной сети заблокирована, поскольку из-за глобального сбоя внутренние программы для коммуникации сотрудников компании Facebook также не работают. Об этом в своем Twitter сообщил журналист американского издания The New York Times Райан Мак, передает УНН.
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“Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу”, — написал журналист на странице в Twitter.
Детали
Из-за масштабного сбоя, обнаружены “поломки” внутренних инструментов и коммуникационных платформ, в настоящее время компания Facebook не может работать над ликвидацией сбоя в работе соцсетей.
Добавим
Около трех часов назад, в 18:40 по Киеву, у пользователей социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру произошел сбой.
По данным Downdetector, в свои аккаунты не могут попасть пользователи Украины, России и ряда стран Европы.
Вслед за Facebook, “упали” Netflix, Steam, PlayStation и другие сервисы со всего мира.
Позже стало известно, что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений относительно саботажа пока нет.
Отметим, что на 22:20 приложения все еще не работают.