Следом за Facebook “упали” Netflix, Steam и PlayStation: где еще произошли сбои

Детали

Пользователи с разных стран мира начали жаловаться на сбой в работе Netflix, Steam, PlayStation. Также сообщается, что есть проблемы со входом в Twitter. “Тяжело” работать стал Google.

Согласно данным, 42% пользователей Netflix сообщают о проблемах с загрузкой видео, 33% - о прекращении работы сайта, а еще 25% - что перестало работать приложение сервиса.

Кроме того, более 50% пользователей Steam сообщают, что не могут подключиться к серверу, почти у четверти пользователей есть проблемы с авторизацией, а еще у 21% - возникают проблемы на самом сайте сервиса.

Кроме того, клиенты жалуются на работу PlayStation Network. У 58% пользователей возникает проблема с подключением к сервису, 23% - сообщают о невозможности войти в аккаунт.

В то же время, Down Detector в своем Twitter сообщает, что проблемы в работе Twitter начались еще в полдень по восточному времени.

User reports indicate Twitter is having problems since 12:41 PM EDT. https://t.co/qqqwagygy9 RT if you're also having problems #Twitterdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

Некоторые пользователи сообщают о том, что возникли проблемы с доступом в You-tube. Down Detector информирует, что около 20:00 у пользователей со всего мира возникли проблемы с доступом к серверу.

Так, отмечается, что 55% не могут зайти на веб-сайт, еще 28% не могут получить доступ к приложению, еще у 17% возникли проблемы при подключении к серверу.

Команда мессенджера Telegram также сообщила, что возможны сбои в работе приложения.

Добавим

Около 18:40 по Киеву, у пользователей социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру произошел сбой. По данным Downdetector, в свои аккаунты не могут найти пользователи Украины, России, и некоторых стран Европы.

Отметим, что по состоянию на 20:30 приложения все еще не работают.

В Facebook заявили, что работают над ликвидацией сбоя.