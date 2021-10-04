Робота над відновленням роботи Facebook заблокована: у співробітників немає доступу до внутрішніх програм - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Робота співробітників компанії Facebook над відновленням доступу до соціальної мережі заблокована, оскільки через глобальний збій внутрішні програми для комунікації співробітників компанії Facebook також не працюють. Про це в своєму Twitter повідомив журналіст американського видання The New York Times Райан Мак, передає УНН.
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"Не працюють не тільки сервіси і додатки Facebook, але і внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, включно з Workplace. Ніхто не може виконувати свою роботу", - написав журналіст на сторінці в Twitter.
Деталі
Через масштабний збій, "поломки" внутрішніх інструментів і комунікаційних платформ, наразі компанія Facebook не може працювати над ліквідацією збою в роботі соцмереж.
Додамо
Близько трьох годин назад, о 18:40 за Києвом, у користувачів соціальних мереж Facebook, Instagram і WhatsApp по всьому світу стався збій.
За даними Downdetector, до своїх акаунтів не можуть потрапити користувачі України, Росії, і низки країн Європи.
Слідом за Facebook, "впали" Netflix, Steam, PlayStation та інші сервіси зі всього світу.
Пізніше стало відомо, що глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook. Прямих підтверджень щодо саботажу наразі немає.
Відзначимо, що станом на 22:20 додатки все ще не працюють.