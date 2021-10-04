Ошибка и саботаж: по утечке информации, причина глобального сбоя кроется в Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Об этом УНН сообщает со ссылкой комментарий вероятно сотрудника Facebook на Reddit.
Цитата
“Это проблема BGP (основной протокол динамической маршрутизации в сети Интернет - ред.), потому что мы испортили изменение конфигурации, которое мы не тестировали должным образом, и у нас нет четкого плана, потому что большинство людей работают удаленно из-за коронавируса”, - сообщил один из сотрудников Facebook.
Мнение
Как объяснили специалисты, речь идет о том, что некие приложения Facebook фактически совершают DDOS-атаки на Всемирную сеть. Это означает, что ”поломка” была вызвана изнутри. При этом, версию с вмешательством извне эксперты считают маловероятной.
Справка
DDOS-атака - это атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ будет затруднен.
Добавим
Около 18:40 по Киеву, у пользователей социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру произошел сбой. По данным Downdetector, в свои аккаунты не могут найти пользователи Украины, России, и некоторых стран Европы.
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Отметим, что по состоянию на 21:30 приложения все еще не работают.
Прямых подтверждений относительно саботажа на данный момент нет.