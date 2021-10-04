Помилка та саботаж: з витоку інформації, причина глобального збою криється в Facebook

Цитата

"Це проблема BGP (основний протокол динамічної маршрутизації в мережі Інтернет - ред.), тому що ми зіпсували зміну конфігурації, яку ми не тестували належним чином, і у нас немає чіткого плану, тому що більшість людей працюють віддалено через коронавірус", - повідомив один зі співробітників Facebook.

Думка

Як пояснили фахівці, мова йде про те, що якісь додатки Facebook фактично здійснюють DDOS-атаки на Всесвітню мережу. Це означає, що "поломка" була викликана зсередини. При цьому, версію з втручанням ззовні експерти вважають малоймовірною.

Довідка

DDOS-атака - це атака на обчислювальну систему з метою довести її до відмови, тобто створення таких умов, за яких сумлінні користувачі системи не зможуть отримати доступ до надаваних системних ресурсів (серверів), або цей доступ буде утруднений.

Додамо

Близько 18:40 за Києвом, у користувачів соціальних мереж Facebook, Instagram і WhatsApp по всьому світу стався збій. За даними Downdetector, в свої акаунти не можуть знайти користувачі України, Росії, і деяких країн Європи.

Слідом за Facebook, "впали" Netflix, Steam, PlayStation, і ще низка інших додатків по всьому світу. Відзначимо, що станом на 21:30, додатки все ще не працюють.

Прямих підтверджень щодо саботажу наразі немає.