Робот Ardal спас трех раненых бойцов, преодолев 17 км под обстрелами: детали

Робот Ardal производства кластера Brave1 спас трех раненых военных, которые месяц находились во вражеском окружении – он преодолел более 17 километров под обстрелами минометов и артиллерии. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Наземный роботизированный комплекс Ardal разработали в компании BUREVII, которая является участником кластера Brave1. По словам Федорова, разработчики робота участвовали в планировании данной операции с бойцами 92-й отдельной штурмовой и 154-й отдельной механизированных бригад ВСУ. Также в операции участвовали более 50 человек: были задействованы средства РЭБ и РЭР, аэроразведку и дроны-бомберы, которые отвлекали внимание противника.

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Раненых эвакуировали и доставили в госпиталь, а робот остался целым и невредимым.

Кластер для развития военных технологий Brave1 был запущен в апреле 2023 года: среди его основателей – СНБО, Генеральный штаб ВСУ, министерства обороны, цифровой трансформации, стратегических отраслей и экономики Украины.

Напомним

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во время полномасштабного российского вторжения кинологические подразделения с помощью собак спасли 73 человека и обезвредили 711 боеприпасов.