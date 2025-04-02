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Робот Ardal врятував трьох поранених бійців, подолавши 17 км під обстрілами: деталі

Київ • УНН

 • 18512 перегляди

Робот Ardal кластеру Brave1 врятував трьох поранених військових, які місяць були в оточенні. Він подолав 17 км під обстрілами, а в операції брали участь понад 50 осіб.

Робот Ardal врятував трьох поранених бійців, подолавши 17 км під обстрілами: деталі

Робот Ardal виробництва кластеру Brave1 врятував трьох поранених військових, що місяць перебували у ворожому оточенні – він подолав понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів і артилерії. Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Наземний роботизований комплекс Ardal розробили в компанії BUREVII, яка є учасником кластеру Brave1. За словами Федорова, розробники робота брали участь у плануванні даної операції з бійцями 92-ї окремої штурмової і 154-ї окремої механізованих бригад ЗСУ. Так само в операції брали участь понад 50 осіб: були залучені засоби РЕБ і РЕР, аеророзвідку і дрони-бомбери, які відволікали увагу противника.

Військовослужбовці отримають права на авторську винагороду за технологічні розробки20.03.25, 18:15 • 20383 перегляди

Поранених евакуювали і доставили в шпиталь, а робот залишився цілим і неушкодженим.

Кластер для розвитку військових технологій Brave1 був запущений в квітні 2023 року: серед його засновників – РНБО, Генеральний штаб ЗСУ, міністерства оборони, цифрової трансформації, стратегічних галузей і економіки України.

Нагадаємо

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, під час повномасштабного російського вторгнення кінологічні підрозділи за допомогою собак врятували 73 людини та знешкодили 711 боєприпасів.

Євген Устименко

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