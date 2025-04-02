Робот Ardal врятував трьох поранених бійців, подолавши 17 км під обстрілами: деталі
Київ • УНН
Робот Ardal кластеру Brave1 врятував трьох поранених військових, які місяць були в оточенні. Він подолав 17 км під обстрілами, а в операції брали участь понад 50 осіб.
Робот Ardal виробництва кластеру Brave1 врятував трьох поранених військових, що місяць перебували у ворожому оточенні – він подолав понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів і артилерії. Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Наземний роботизований комплекс Ardal розробили в компанії BUREVII, яка є учасником кластеру Brave1. За словами Федорова, розробники робота брали участь у плануванні даної операції з бійцями 92-ї окремої штурмової і 154-ї окремої механізованих бригад ЗСУ. Так само в операції брали участь понад 50 осіб: були залучені засоби РЕБ і РЕР, аеророзвідку і дрони-бомбери, які відволікали увагу противника.
Військовослужбовці отримають права на авторську винагороду за технологічні розробки20.03.25, 18:15 • 20383 перегляди
Поранених евакуювали і доставили в шпиталь, а робот залишився цілим і неушкодженим.
Кластер для розвитку військових технологій Brave1 був запущений в квітні 2023 року: серед його засновників – РНБО, Генеральний штаб ЗСУ, міністерства оборони, цифрової трансформації, стратегічних галузей і економіки України.
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