Врятували не один десяток людей: у ДСНС розповіли про будні собак-рятувальників під час війни

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну кінологи ДСНС понад 800 разів залучались до відповідних робіт, під час яких було врятовано 73 людини. Про це під час брифінгу повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Як заявив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, з 2022 по 2025 роки кінологічні підрозділи 377 разів залучались до пошуку людей у зруйнованих будівлях і природному середовищі, ще 435 разів їх залучали до пошуку вибухонебезпечних предметів. За допомогою собак з мінно-пошукового напрямку було знешкоджено 711 одиниць боєприпасів.

Водночас інструкторка рятувальних підрозділів Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Юлія Сечейко розповіла, як відбувається підготовка собак – рятувальників. Тренування проходять у різних напрямках: пошук людей, пошук вибухівки і боєприпасів тощо.

Сама програма підготовки собак триває довгий час: коли собаці виповнюється 15 місяців, вона проходить перший тест на профпридатність. За його результатами визначається готовність собаки до залучення у відповідних пошукових роботах.

В нас немає універсальних собак, і це чудово. Тобто собака може фантастично шукати людей під завалами, але бути поганою для пошуку людей у природному середовищі