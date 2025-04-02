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Спасли не один десяток людей: в ГСЧС рассказали о буднях собак-спасателей во время войны

Киев • УНН

 • 19242 просмотра

С начала войны кинологи ГСЧС спасли 73 человека и обезвредили 711 боеприпасов с помощью собак. Тренировки продолжаются долго, а профпригодность определяется с 15 месяцев.

Спасли не один десяток людей: в ГСЧС рассказали о буднях собак-спасателей во время войны

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину кинологи ГСЧС более 800 раз привлекались к соответствующим работам, во время которых были спасены 73 человека. Об этом во время брифинга сообщили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Как заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, с 2022 по 2025 годы кинологические подразделения 377 раз привлекались к поиску людей в разрушенных зданиях и природной среде, еще 435 раз их привлекали к поиску взрывоопасных предметов. С помощью собак минно-поискового направления было обезврежено 711 единиц боеприпасов.

В то же время инструктор спасательных подразделений Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины Юлия Сечейко рассказала, как происходит подготовка собак – спасателей. Тренировки проходят в разных направлениях: поиск людей, поиск взрывчатки и боеприпасов и тому подобное.

Сама программа подготовки собак длится долгое время: когда собаке исполняется 15 месяцев, она проходит первый тест на профпригодность. По его результатам определяется готовность собаки к привлечению в соответствующих поисковых работах.

У нас нет универсальных собак, и это прекрасно. То есть собака может фантастически искать людей под завалами, но быть плохой для поиска людей в природной среде

- говорит Сечейко.

Что нужно делать в случае пожара: спасатели озвучили советы28.03.25, 16:51 • 40089 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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