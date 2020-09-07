Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Утром в столице, по состоянию на 8:15, движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Борщаговской и на Севастопольской площади.
Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном и Метро - затруднено в направлении правого берега. Движение на мосту Патона затруднено в направлении левого берега.
Напомним, на 7 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл.