Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Зранку у столиці, станом на 8:15, рух транспорту ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській та на Севастопольській площі.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. Рух на мосту Патона ускладнено в напрямку лівого берегу.
Нагадаємо, на 7 вересня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,73 грн/дол.