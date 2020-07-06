Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По состоянию на 8:20 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Академика Глушкова, на Воздухофлотском и Голосеевском проспектах.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Большой Житомирской, Саксаганского, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Набережным шоссе и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, Дарницком шоссе, проспектах Освободителей, Николая Бажана, Петра Григоренко и на проспекте Соборности, а также на бульваре Перова, улицах Здолбуновской и Березниковской.
Движение на мостах - Южном, Северном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Ранее УНН писал, что в Киеве будут эвакуировать припаркованные на велополосах автомобили.