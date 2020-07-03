У Києві евакуюватимуть припарковані на велосмугах автомобілі - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Києві евакуюватимуть автомобілі, які припарковані на велосмугах, так як у пріоритеті комфорт і безпека всіх учасників дорожнього руху. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Комфорт і безпека всіх без винятку учасників дорожнього руху – пріоритет міської влади. Тож, шановні водії, велосмуги створені для руху велосипедистів! Пам’ятайте про це! Ігнорування правил призводить до евакуації автомобіля i витрачання ваших грошей та часу", – йдеться у зверненні.
Зазначається, що водіям радять залишати своє авто тільки на відведених для цього локаціях – приватних та комунальних паркувальних майданчиках.
Знайти поруч такий майданчик можна на інтерактивній мапі паркувального простору Києва.
Нагадаємо, у Києві триває реконструкція п’ятьох парків, а саме: парку "Совки", "Сирецький", "Партизанської слави", фітнес-парку "Лебедине" та парку "Троєщина".