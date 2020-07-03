В Киеве будут эвакуировать припаркованные на велополосах автомобили - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Киеве будут эвакуировать автомобили, припаркованные на велополосы, так как в приоритете комфорт и безопасность всех участников дорожного движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Комфорт и безопасность всех без исключения участников дорожного движения - приоритет городской власти. Поэтому, уважаемые водители, велополосы созданы для движения велосипедистов! Помните об этом! Игнорирование правил приводит к эвакуации автомобиля и расходования ваших денег и времени", - говорится в обращении.
Отмечается, что водителям советуют оставлять свое авто только на отведенных для этого локациях - частных и коммунальных парковках.
Найти рядом такую площадку можно на интерактивной карте парковочного пространства Киева.
Напомним, в Киеве проходит реконструкция пяти парков, а именно: парка "Совки", "Сырецкий", "Партизанской славы", фитнес-парка "Лебединое" и парка "Троещина".