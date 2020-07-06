Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Станом на 8:20 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Академіка Глушкова, Повітрофлотському та Голосіївському проспектах.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Великою Житомирською, Саксаганського, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Набережним шосе та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, Дарницькому шосе, проспектах Визволителів, Миколи Бажана, Петра Григоренка та на проспекті Соборності, а також на бульварі Перова, вулицях Здолбунівській та Березняківській.
Рух на мостах - Південному, Північному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
Раніше УНН писав, що у Києві евакуюватимуть припарковані на велосмугах автомобілі.