Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на Большой Васильковской, проспекте Голосеевском, проспекте Любомира Гузара, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкой, улице Автозаводской, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, улице Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского, улице Волынской.
На левом берегу пробки наблюдались на бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, Харьковском шоссе, улице Бориспольской и Днепровской набережной.
Движение по Южному и Северному мостами было затруднено в сторону правого берега, Мостом Метро, мостом Патона и Дарницким мостом можно было проехать свободно.
Напомним, сегодня, 4 января, будут действовать официальные курсы валют, которые Национальный банк Украины установил еще накануне Нового года.