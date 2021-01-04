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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Киев • УНН

 • 23796 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Так, пробки образовались на Большой Васильковской, проспекте Голосеевском, проспекте Любомира Гузара, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкой, улице Автозаводской, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, улице Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского, улице Волынской.

На левом берегу пробки наблюдались на бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, Харьковском шоссе, улице Бориспольской и Днепровской набережной.

Движение по Южному и Северному мостами было затруднено в сторону правого берега, Мостом Метро, мостом Патона и Дарницким мостом можно было проехать свободно.

Напомним, сегодня, 4 января, будут действовать официальные курсы валют, которые Национальный банк Украины установил еще накануне Нового года.

Украинские Национальные Новости

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