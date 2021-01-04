Робочий тиждень у Києві розпочався з заторів

Так, затори утворилися на Великій Васильківській, проспекті Голосіївському, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Автозаводській, Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Волинській.

На лівому березі затори спостерігалися на бульварі Перова, проспекті Романа Шухевича, Харківському шосе, вулиці Бориспільській та Дніпровській набережній.

Рух Південним та Північним мостами було ускладнено у сторону правого берега, Мостом Метро, мостом Патона та Дарницьким мостом можна було проїхати вільно.

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, діятимуть офіційні курси валют, які Національний банк України встановив ще напередодні Нового року.