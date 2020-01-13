Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на площади Победы и на улицах Вокзальной, Саксаганского. Движение затруднено проспектами Романа Шухевича, Степана Бандеры, Голосеевским.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Елены Телиги, Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Петра Григоренко, Броварском проспекте и на улицах Андрея Малышко, Здолбуновской.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать без значительных осложнений.
Напомним, 13 января в Украине от 10° мороза до 6° тепла.