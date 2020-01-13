Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Станом на 8:25 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть в заторах Велика Окружна, затори утворились на площі Перемоги та на вулицях Вокзальній, Саксаганського. Рух ускладнено проспектами Романа Шухевича, Степана Бандери, Голосіївським.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Петра Григоренка, Броварському проспекті та на вулицях Андрія Малишка, Здолбунівській.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати без значних ускладнень.
Нагадаємо, 13 січня в Україні від 10° морозу до 6° тепла.