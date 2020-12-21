Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Так, в пробках стоят проспект Победы, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Большая Окружная дорога, Голосеевский проспект, проспект Леся Курбаса, улица Юрия Ильенко, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Крещатицкая, проспект Героев Сталинграда, проспект Степана Бандеры, улица Кирилловская, улица Богатырская и улица Семьи Кульженко.

Также затруднено движение на улице Новой, улице Девятого Мая, улице Михаила Максимовича, улице Кайсарова, улице Николая Гринченко, бульваре Тараса Шевченко, улице Набережно-Рыбальской и Минском проспекте.

На левом берегу Киева в пробках стоят проспект Бажана, Бориспольское шоссе, Днепровская Набережная, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, проспект Юрия Гагарина, Броварской проспект, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича и улица Оноре де Бальзака.

Движение на Дарницком и Русановском мостах, а также мосту Патона затруднено в направлении правого берега.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на начало недели.