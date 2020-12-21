Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Станом на 8:20 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоять проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, Велика Окружна дорога, Голосіївський проспект, проспект Леся Курбаса, вулиця Юрія Іллєнка, проспект Степана Бандери, вулиця Набережно-Хрещатицька, проспект Героїв Сталінграда, проспект Степана Бандери, вулиця Кирилівська, вулиця Богатирська та вулиця Сім’ї Кульженків.
Також ускладнено рух на вулиці Новій, вулиці Дев’ятого Травня, вулиці Михайла Максимовича, вулиці Кайсарова, вулиці Миколи Грінченка, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Набережно-Рибальській та Мінському проспекті.
На лівому березі Києва у заторах стоять проспект Миколи Бажана, Бориспільське шосе, Дніпровська Набережна, Дарницьке шосе, проспект Соборності, проспект Юрія Гагаріна, Броварський проспект, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича та вулиця Оноре де Бальзака.
Рух на Дарницькому та Русанівському мостах, а також мосту Патона ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на початок тижня.