Рабочие подгруппы по Донбассу собрались на встречу в Минске

"Перед встречей трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины в Минске проходят переговоры в рамках рабочих групп", - говорится в сообщении МИД Беларуси в Twitter.

Напомним, 12 апреля встреча контактной группы по Донбассу запланирована в Минске.

Как ожидается, центральной темой встречи станет вопрос перемирия, к соблюдению которого контактная группа призвала две недели назад, но которое так и не установилось в зоне АТО.