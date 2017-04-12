Рабочие подгруппы по Донбассу собрались на встречу в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе собрались на заседание в Минске. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"Перед встречей трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины в Минске проходят переговоры в рамках рабочих групп", - говорится в сообщении МИД Беларуси в Twitter.
Напомним, 12 апреля встреча контактной группы по Донбассу запланирована в Минске.
Как ожидается, центральной темой встречи станет вопрос перемирия, к соблюдению которого контактная группа призвала две недели назад, но которое так и не установилось в зоне АТО.