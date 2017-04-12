Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську

"Перед зустріччю тристоронньої контактної групи з врегулювання на сході України в Мінську проходять переговори в рамках робочих груп", - йдеться у повідомленні МЗС Білорусі у Twitter.

Нагадаємо, 12 квітня зустріч контактної групи щодо Донбасу запланована у Мінську.

Як очікується, центральною темою зустрічі стане питання перемир'я, до дотримання якого контактна група закликала два тижні тому, але яке так і не встановилося в зоні АТО.