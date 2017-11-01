Рабочая группа ПА ЕВРОНЕСТ: двери для Беларуси остаются открытыми
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Парламентская Ассамблея ЕВРОНЕСТ оставляет открытыми двери для Беларуси. Об этом в среду на пленарном заседании ПА ЕВРОНЕСТ в Киеве заявил председатель рабочей группы по вопросам Беларуси Дмитрий Дьяков, передает корреспондент УНН.
Представляя итоги заседания рабочей группы по вопросам Беларуси, Д.Дяков отметил, что дискуссия длилась более трех часов, присутствовала единственная белорусская оппозиционерка, которая смогла с риском для себя приехать на это заседание. Однако "рабочая группа не приняла никакого решения относительно участия Беларуси в ЕВРОНЕСТ". Основной причиной такого решения стало "нежелание белорусских властей идти на контакт... К сожалению, наша открытость, наша готовность продолжить открытый диалог остается без ответа со стороны властей".
Д.Дяков отметил, что отсутствуют какие-либо изменения в избирательном законодательстве Беларуси, "власть полностью игнорирует оппозицию, не допускает к диалогу".
Несмотря на это, убежден Д.Дяков, "мы продолжим общаться с властными и политическими структурами".
"Посмотрим, как белорусская делегация примет участие в саммите Восточного партнерства. Мы остаемся открытыми для Беларуси и хотим оставить возможности для диалога", - добавил он.
Напомним, ПА ЕВРОНЕСТ констатировала ухудшение ситуации с правами человека в ОРДЛО.