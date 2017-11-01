Рабочая группа ПА ЕВРОНЕСТ: двери для Беларуси остаются открытыми

Представляя итоги заседания рабочей группы по вопросам Беларуси, Д.Дяков отметил, что дискуссия длилась более трех часов, присутствовала единственная белорусская оппозиционерка, которая смогла с риском для себя приехать на это заседание. Однако "рабочая группа не приняла никакого решения относительно участия Беларуси в ЕВРОНЕСТ". Основной причиной такого решения стало "нежелание белорусских властей идти на контакт... К сожалению, наша открытость, наша готовность продолжить открытый диалог остается без ответа со стороны властей".

Д.Дяков отметил, что отсутствуют какие-либо изменения в избирательном законодательстве Беларуси, "власть полностью игнорирует оппозицию, не допускает к диалогу".

Несмотря на это, убежден Д.Дяков, "мы продолжим общаться с властными и политическими структурами".

"Посмотрим, как белорусская делегация примет участие в саммите Восточного партнерства. Мы остаемся открытыми для Беларуси и хотим оставить возможности для диалога", - добавил он.

Напомним, ПА ЕВРОНЕСТ констатировала ухудшение ситуации с правами человека в ОРДЛО.