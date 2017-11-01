Рабочая группа ПА ЕВРОНЕСТ: двери для Беларуси остаются открытыми

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55208 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122970 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105341 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108005 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106655 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100003 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104992 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102435 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144982 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Рабочая группа ПА ЕВРОНЕСТ: двери для Беларуси остаются открытыми

Рабочая группа ПА ЕВРОНЕСТ: двери для Беларуси остаются открытыми

Киев  •  УНН

 • 10572 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Парламентская Ассамблея ЕВРОНЕСТ оставляет открытыми двери для Беларуси. Об этом в среду на пленарном заседании ПА ЕВРОНЕСТ в Киеве заявил председатель рабочей группы по вопросам Беларуси Дмитрий Дьяков, передает корреспондент УНН.

Представляя итоги заседания рабочей группы по вопросам Беларуси, Д.Дяков отметил, что дискуссия длилась более трех часов, присутствовала единственная белорусская оппозиционерка, которая смогла с риском для себя приехать на это заседание. Однако "рабочая группа не приняла никакого решения относительно участия Беларуси в ЕВРОНЕСТ". Основной причиной такого решения стало "нежелание белорусских властей идти на контакт... К сожалению, наша открытость, наша готовность продолжить открытый диалог остается без ответа со стороны властей".

Д.Дяков отметил, что отсутствуют какие-либо изменения в избирательном законодательстве Беларуси, "власть полностью игнорирует оппозицию, не допускает к диалогу".

Несмотря на это, убежден Д.Дяков, "мы продолжим общаться с властными и политическими структурами".

"Посмотрим, как белорусская делегация примет участие в саммите Восточного партнерства. Мы остаемся открытыми для Беларуси и хотим оставить возможности для диалога", - добавил он.

Напомним, ПА ЕВРОНЕСТ констатировала ухудшение ситуации с правами человека в ОРДЛО.

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