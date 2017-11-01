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Робоча група ПА ЄВРОНЕСТ: двері для Білорусі залишаються відкритими

Робоча група ПА ЄВРОНЕСТ: двері для Білорусі залишаються відкритими

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Парламентська Асамблея ЄВРОНЕСТ залишає відкритими двері для Білорусі. Про це у середу на пленарному засіданні ПА ЄВРОНЕСТ у Києві заявив голова робочої групи з питань Білорусі Дмитрій Дяков, передає кореспондент УНН.

Представляючи підсумки засідання робочої групи з питань Білорусі, Д.Дяков наголосив, що дискусія тривала більше трьох годин, була присутня єдина білоруська опозиціонерка, яка змогла із ризиком для себе приїхати на це засідання. Однак "робоча група не ухвалила жодного рішення щодо участі Білорусі у ЄВРОНЕСТ". Основною причиною такого рішення стало "небажання білоруської влади йти на контакт... На жаль, наша відкритість, наша готовність продовжити відкритий діалог залишається без відповіді з боку властей".

Д.Дяков наголосив, що відсутні жодні зміни у виборчому законодавстві Білорусі, "влада повністю ігнорує опозицію, не допускає до діалогу".

Попри те, переконаний Д.Дяков, "ми продовжимо спілкуватися із владними і політичними структурами".

"Подивимося, як білоруська делегація братиме участь у саміті Східного партнерства. Ми залишаємося відкритими для Білорусі і хочемо залишити можливості для діалогу", - додав він.

Нагадаємо, ПА ЄВРОНЕСТ констатувала погіршення ситуації з правами людини в ОРДЛО.

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