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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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15:45 • 66174 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 80745 просмотра

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7 марта, 08:52 • 120979 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111079 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137383 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144578 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130107 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130175 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Рабочие "Укрэнерго" попали в ДТП: четверо погибли, один - в тяжелом состоянии

Рабочие "Укрэнерго" попали в ДТП: четверо погибли, один - в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 45387 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Тернопольской области бригада рабочих "Укрэнерго" попала в ДТП. В результате четыре человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал он.

По словам Ковальчука, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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"Сочувствую семьям умерших, мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить боль утраты. Желаю выздоровления пострадавшему", - добавил руководитель ГП.

Как сообщили в полиции, авария произошла 30 мая около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Сведения о событии внесении аварии в ЕРДР согласно статье 286 часть 3 УК. Продолжается следствие.

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