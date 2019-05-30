Рабочие "Укрэнерго" попали в ДТП: четверо погибли, один - в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Тернопольской области бригада рабочих "Укрэнерго" попала в ДТП. В результате четыре человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал он.
По словам Ковальчука, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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"Сочувствую семьям умерших, мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить боль утраты. Желаю выздоровления пострадавшему", - добавил руководитель ГП.
Как сообщили в полиции, авария произошла 30 мая около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье.
По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Сведения о событии внесении аварии в ЕРДР согласно статье 286 часть 3 УК. Продолжается следствие.