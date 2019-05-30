Робітники "Укренерго" потрапили у ДТП: четверо загинули, один - у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Тернопільській області бригада робітників "Укренерго" потрапила у ДТП. У результаті четверо осіб загинули, ще одна людина - у важкому стані. Про це повідомив керівник ДП “НЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У нас у компанії сталася трагедія. При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду", - написав він.
За словами Ковальчука, при лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло троє наших колег, четвертий помер в лікарні. Водій в важкому стані перебуває в медичному закладі. Обставини ДТП з’ясовує поліція.
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"Співчуваю родинам померлих, ми зробимо все можливе, щоб зменшити біль утрати. Бажаю одуження потерпілому", - додав керівник ДП.
Як повідомили у поліції, аварія трапилася 30 травня близько 16:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя.
За попередньою інформацією, на автодорозі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi. На місці події працює слідчо-оперативна група. Одна з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.
Відомості про подію внесенні аварії в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 3 ККУ. Триває слідство.