Робітники "Укренерго" потрапили у ДТП: четверо загинули, один - у важкому стані

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Тернопільській області бригада робітників "Укренерго" потрапила у ДТП. У результаті четверо осіб загинули, ще одна людина - у важкому стані. Про це повідомив керівник ДП “НЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.