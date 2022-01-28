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15 марта, 19:03 • 105042 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139613 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121148 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114826 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103571 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100830 просмотра

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15 марта, 10:46 • 90518 просмотра

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Рабочий, пострадавший от обрушения стены в Одессе, умер в скорой

Рабочий, пострадавший от обрушения стены в Одессе, умер в скорой

Киев • УНН

 • 16696 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Один из рабочих, пострадавших при обвале стены дома в Одессе 28 января, умер в карете скорой. Пострадало еще два человека. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС, передает УНН.

Детали

Обрушение стены дома на улице Хуторской в Одессе произошло во время демонтажных работ в 11 часов 28 января. По словам местных жителей, строители собирались обрушить одну из стен ремонтируемого дома так, чтобы она упала на улицу, однако обвал произошел внутрь. Один из рабочих получил открытые переломы, его напарники также получили травмы. Во время обрушения в аварийной части дома находились две семьи – в квартирах на первом и втором этажах. Никто из жильцов не пострадал.

Отметим, что дом в Хуторском переулке пострадал 2 апреля 2021 года от взрыва газа и был частично разрушен. Тогда погиб один человек, четверо получили повреждения. После этого мэрия провела тендер на восстановление дома, и подрядная организация начала восстановительные работы.

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