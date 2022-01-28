Робітник, який постраждав від обвалення стіни в Одесі, помер у швидкій

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Обвалення стіни будинку на вулиці Хутірській в Одесі сталося під час демонтажних робіт об 11 годині 28 січня. За словами місцевих жителів, будівельники збиралися обрушити одну зі стін ремонтованого будинку так, щоб вона впала на вулицю, проте обвал стався всередину. Один з робітників отримав відкриті переломи, його напарники також отримали травми. Під час обвалення в аварійній частині будинку знаходилися дві сім'ї - в квартирах на першому і другому поверхах. Ніхто з мешканців не постраждав.

Зазначимо, що будинок в Хутірському провулку постраждав 2 квітня 2021 року від вибуху газу і був частково зруйнований. Тоді загинула одна людина, четверо отримали пошкодження. Після цього мерія провела тендер на відновлення будинку, і підрядна організація почала відновлювальні роботи.