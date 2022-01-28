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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 23535 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Робітник, який постраждав від обвалення стіни в Одесі, помер у швидкій

Робітник, який постраждав від обвалення стіни в Одесі, помер у швидкій

Київ • УНН

 • 16701 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Один з робітників, що постраждав при обвалі стіни будинку в Одесі 28 січня, помер у кареті швидкої. Постраждало ще дві людини. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС, передає УНН.

Деталі

Обвалення стіни будинку на вулиці Хутірській в Одесі сталося під час демонтажних робіт об 11 годині 28 січня. За словами місцевих жителів, будівельники збиралися обрушити одну зі стін ремонтованого будинку так, щоб вона впала на вулицю, проте обвал стався всередину. Один з робітників отримав відкриті переломи, його напарники також отримали травми. Під час обвалення в аварійній частині будинку знаходилися дві сім'ї - в квартирах на першому і другому поверхах. Ніхто з мешканців не постраждав.

Зазначимо, що будинок в Хутірському провулку постраждав 2 квітня 2021 року від вибуху газу і був частково зруйнований. Тоді загинула одна людина, четверо отримали пошкодження. Після цього мерія провела тендер на відновлення будинку, і підрядна організація почала відновлювальні роботи.

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