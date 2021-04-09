Рабочий упал в шахту на строительстве и погиб: двум чиновникам сообщено подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве на стройке погиб рабочий, упавший в шахту воздуховода. По данным столичной прокуратуры, о подозрении из-за инцидента сообщили заместителю директора частного общества и прорабу по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которая повлекла гибель человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
Согласно материалам следствия, потерпевший выполнял работы по монтажу горизонтальной опалубки плиты перекрытия и армирования на 19-м этаже дома по ул. Балтийской в городе Киеве. Во время работ, в результате разлома горизонтальной опалубки, потерпевший упал в шахту воздуховода на 18-й этаж, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
По результатам расследования заместителю директора общества и прорабу, которые в соответствии должностных обязанностей несут непосредственную ответственность за соблюдение на предприятии требований охраны труда, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, приведших к гибели человека).
Следствие в уголовном производстве продолжается.
Добавим
В феврале в Киеве на строительстве погиб рабочий - упал с высоты на лестничный марш. По данным столичной прокуратуры, о подозрении сообщили директору частного общества и прорабу по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.