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Рабочий упал в шахту на строительстве и погиб: двум чиновникам сообщено подозрение

Рабочий упал в шахту на строительстве и погиб: двум чиновникам сообщено подозрение

Киев  •  УНН

 • 20360 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве на стройке погиб рабочий, упавший в шахту воздуховода. По данным столичной прокуратуры, о подозрении из-за инцидента сообщили заместителю директора частного общества и прорабу по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которая повлекла гибель человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Согласно материалам следствия, потерпевший выполнял работы по монтажу горизонтальной опалубки плиты перекрытия и армирования на 19-м этаже дома по ул. Балтийской в городе Киеве. Во время работ, в результате разлома горизонтальной опалубки, потерпевший упал в шахту воздуховода на 18-й этаж, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

По результатам расследования заместителю директора общества и прорабу, которые в соответствии должностных обязанностей несут непосредственную ответственность за соблюдение на предприятии требований охраны труда, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, приведших к гибели человека).

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Добавим

В феврале в Киеве на строительстве погиб рабочий - упал с высоты на лестничный марш. По данным столичной прокуратуры, о подозрении сообщили директору частного общества и прорабу по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

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