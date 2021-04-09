Робітник впав у шахту на будівництві і загинув: двом посадовцям повідомлено підозру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві на будівництві загинув робітник, впавши у шахту повітрявідводу. За даними столичної прокуратури, про підозру через інцидент повідомили заміснику директора приватного товариства та виконробу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинала загибель людини. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, потерпілий виконував роботи по монтажу горизонтальної опалубки плити перекриття та армування на 19-му поверсі будинку по пров. Балтійський в Києві. Під час робіт, внаслідок розлому горизонтальної опалубки, потерпілий впав у шахту повітрявідводу на 18-й поверх, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

За результатами розслідування заступнику директора товариства та виконробу, які відповідно посадових обов’язків несуть безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що призвели до загибелі людини).

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

Додамо

У лютому у Києві на будівництві загинув робітник - впав з висоти на сходовий марш. За даними столичної прокуратури, про підозру повідомили директору приватного товариства та виконробу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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