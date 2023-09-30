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Роберт Кеннеди-младший планирует баллотироваться на выборах в США в 2024 году как независимый кандидат - СМИ

Киев • УНН

 • 215103 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Демократ Роберт Кеннеди-младший объявил в пятницу вечером, что он будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в 2024 году в США как независимый кандидат. Это может осложнить ситуацию как для демократа Джо Байдена, так и для республиканца Дональда Трампа, пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Сын сенатора Роберта Кеннеди и племянник президента Джо Кеннеди разместил на своем ютуб-канале видео, где сообщил американцам, что 9 октября он сделает «важное объявление». Выступление состоится в Филадельфии.

Цитата

«Я буду говорить о кардинальных изменениях в американской политике», — сказал Кеннеди-младший, осудив коррупцию в «обеих партиях».

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Кеннеди заявил в апреле, что бросит вызов Байдену за выдвижение от Демократической партии. Кеннеди неоднократно утверждал, что Демократическая партия "по сути слилась в одно целое" с избирательным штабом Байдена, лишив тем самым других кандидатов шансов на выдвижение. Согласно социологическим опросам, Байден сильно опережает Кеннеди среди избирателей-демократов.

Дополнение

О том, что Кеннеди собирается баллотироваться как независимый кандидат первым сообщил новостной портал Mediaite. Отвечая на просьбу «Рейтер» прокомментировать публикацию Mediaite, штаб Кеннеди отправил по электронной почте ссылку на ютуб-канал кандидата.

Save the Date, Save the Country. #Kennedy24 pic.twitter.com/rSSs7flPKa

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) September 29, 2023

Демократы выразили обеспокоенность тем, что появление независимого кандидата может оттянуть голоса у 80-летнего Байдена, рейтинг которого тянут его возраст и ситуация в экономике.

Однако рейтинг Кеннеди выше среди республиканцев, по сравнению с демократами. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный сайтом FiveThirtyEight. Таким образом выдвижение Кеннеди может затронуть интересы Трампа.

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