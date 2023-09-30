Роберт Кеннеди-младший планирует баллотироваться на выборах в США в 2024 году как независимый кандидат - СМИ

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Демократ Роберт Кеннеди-младший объявил в пятницу вечером, что он будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в 2024 году в США как независимый кандидат. Это может осложнить ситуацию как для демократа Джо Байдена, так и для республиканца Дональда Трампа, пишет Голос Америки, передает УНН.