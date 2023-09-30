Роберт Кеннеді-молодший планує балотуватися на виборах у США в 2024 році як незалежний кандидат - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Демократ Роберт Кеннеді-молодший оголосив у п'ятницю ввечері, що він балотуватиметься на майбутніх президентських виборах у 2024 році в США як незалежний кандидат. Це може ускладнити ситуацію як для демократа Джо Байдена, так і для республіканця Дональда Трампа, пише Голос Америки, передає УНН.
Деталі
Син сенатора Роберта Кеннеді та племінник президента Джо Кеннеді розмістив на своєму ютьюб-каналі відео, де повідомив американцям, що 9 жовтня він зробить «важливе оголошення». Виступ відбудеться у Філадельфії.
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«Я говоритиму про кардинальні зміни в американській політиці», — сказав Кеннеді-молодший, засудивши корупцію в «обох партіях».
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Кеннеді заявив у квітні, що кине виклик Байдену за висування від Демократичної партії.
Кеннеді неодноразово стверджував, що Демократична партія "по суті злилася в одне ціле" з виборчим штабом Байдена, позбавивши тим самим інших кандидатів шансів на висування. Згідно з соціологічними опитуваннями, Байден сильно випереджає Кеннеді серед виборців-демократів.
Доповнення
Про те, що Кеннеді збирається балотуватися як незалежний кандидат першим повідомив портал новин Mediaite. Відповідаючи на прохання «Рейтер» прокоментувати публікацію Mediaite, штаб Кеннеді відправив електронною поштою посилання на ютьюб-канал кандидата.
Save the Date, Save the Country. #Kennedy24 pic.twitter.com/rSSs7flPKa— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) September 29, 2023
Демократи висловили стурбованість тим, що поява незалежного кандидата може відтягнути голоси у 80-річного Байдена, рейтинг якого тягнуть його вік і ситуація в економіці.
Проте рейтинг Кеннеді вищий серед республіканців, порівняно з демократами. Про це свідчить опитування громадської думки, проведене сайтом FiveThirtyEight. Таким чином висування Кеннеді може торкнутися інтересів Трампа.