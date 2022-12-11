СНБО ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины в воскресенье ввел санкции против еще ряда представителей УПЦ МП. Президент Владимир Зеленский утвердил соответствующий документ.
Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
Детали
Президент Украины, согласно статье 107 Конституции Украины, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”.
Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, Гарант возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Напомним
В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МП или тесно связаны с этой организацией.
Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые по ее представлению попали под санкции СНБО и были утверждены Президентом Владимиром Зеленским.