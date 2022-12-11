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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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РНБО запровадила санкції проти ще 7 представників УПЦ МП

РНБО запровадила санкції проти ще 7 представників УПЦ МП

Київ • УНН

 • 677986 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України у неділю запровадила санкції проти ще ряду представників УПЦ МП. Президент Володимир Зеленський відповідний документ затвердив.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Деталі

Президент України, відповідно до статті 107 Конституції України увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, Гарант поклав на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Нагадаємо

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МП або тісно пов’язані з цією організацією

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.

Українські Національні Новини

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