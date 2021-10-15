СНБО ввела санкции против российской сети магазинов Mere
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российской компании Mere. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Следующее, что рассматривалось — это санкции в отношении компании Mere. Она после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать (на территории Украины — ред.). На сегодня единственное место — это Белая Церковь осталась там, где еще они, так сказать, возятся”, — сказал Данилов.
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На уточняющий вопрос о закрытии супермаркетов, Данилов сказал: “Они работают в Крыму и потому попали под наши санкции”.
Дополнение
Летом этого года Данилов заявлял, что сеть Mere, которая является проектом владельцев российской сети дискаунтеров “Светофор”, не будет работать в Украине.
Сообщалось, что сеть дискаунтеров Mere планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве и до конца года открыться в 40 городах Украины.