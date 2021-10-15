РНБО ввела санкції проти російської мережі магазинів Mere

Цитата

“Наступне, що розглядалося — це санкції відносно компанії Mere. Вона після сьогоднішнього засідання РНБО не має права працювати (на території України — ред.). На сьогодні єдине місце — це Біла Церква залишилася там, де ще вони, так би мовити, пораються”, — сказав Данілов.

Деталі

На уточнюючі запитання про закриття супермаркетів, Данілов сказав: “Вони працюють в Криму й тому потрапили під наші санкції”.

Доповнення

Влітку цього року Данілов заявляв, що мережа Mere, яка є проектом власників російської мережі дискаунтерів “Світлофор”, не буде працювати в Україні.



Повідомлялося, що мережа дискаунтерів Mere планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві і до кінця року відкритися в 40 містах України.