РНБО ввела санкції проти російської мережі магазинів Mere
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти російської компанії Mere. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Наступне, що розглядалося — це санкції відносно компанії Mere. Вона після сьогоднішнього засідання РНБО не має права працювати (на території України — ред.). На сьогодні єдине місце — це Біла Церква залишилася там, де ще вони, так би мовити, пораються”, — сказав Данілов.
Деталі
На уточнюючі запитання про закриття супермаркетів, Данілов сказав: “Вони працюють в Криму й тому потрапили під наші санкції”.
Доповнення
Влітку цього року Данілов заявляв, що мережа Mere, яка є проектом власників російської мережі дискаунтерів “Світлофор”, не буде працювати в Україні.
Повідомлялося, що мережа дискаунтерів Mere планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві і до кінця року відкритися в 40 містах України.