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СНБО продлил санкции против нескольких граждан и компаний РФ

Киев • УНН

 • 14136 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции против определенных компаний и физических лиц России. Об этом сообщил в пятницу на брифинге по итогам заседания совета Секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.

СНБО продлил санкции против нескольких граждан и компаний РФ

Детали

Как отметил Данилов, Украина продлила санкции, срок которых истекает в мае, тносительно определенного количества граждан и компаний РФ, а также граждан Украины.

Контекст

Во время итогов заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина ввела санкции против более 500 "воров в законе" и 111 иностранцев - "криминальных авторитетов".

По словам Зеленского, ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение.

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