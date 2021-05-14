СНБО продлил санкции против нескольких граждан и компаний РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции против определенных компаний и физических лиц России. Об этом сообщил в пятницу на брифинге по итогам заседания совета Секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.
Детали
Как отметил Данилов, Украина продлила санкции, срок которых истекает в мае, тносительно определенного количества граждан и компаний РФ, а также граждан Украины.
Контекст
Во время итогов заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина ввела санкции против более 500 "воров в законе" и 111 иностранцев - "криминальных авторитетов".
По словам Зеленского, ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение.