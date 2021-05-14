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РНБО продовжила санкції проти кількох громадян та компаній РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) продовжила санкції проти певних компаній і фізичних осіб Росії. Про це повідомив в п'ятницю на брифінгу за підсумками засідання ради Секретар РНБО Олексій Данилов, пише УНН.

РНБО продовжила санкції проти кількох громадян та компаній РФ

Деталі

Як зазначив Данілов, Україна продовжила санкції, термін яких закінчується в травні, щодо певної кількості громадян та компаній РФ, а також громадян України.

Контекст

Під час підсумків засідання РНБО президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна запровадила санкції проти понад 500 “злодіїв у законі” та 111 іноземців - “кримінальних авторитетів”.

Зі слів Зеленскього, до всіх цих осіб застосовані: блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова у наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення.

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