РНБО продовжила санкції проти кількох громадян та компаній РФ

Деталі

Як зазначив Данілов, Україна продовжила санкції, термін яких закінчується в травні, щодо певної кількості громадян та компаній РФ, а також громадян України.

Контекст

Під час підсумків засідання РНБО президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна запровадила санкції проти понад 500 “злодіїв у законі” та 111 іноземців - “кримінальних авторитетів”.

Зі слів Зеленскього, до всіх цих осіб застосовані: блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова у наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення.



