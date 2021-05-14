РНБО продовжила санкції проти кількох громадян та компаній РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) продовжила санкції проти певних компаній і фізичних осіб Росії. Про це повідомив в п'ятницю на брифінгу за підсумками засідання ради Секретар РНБО Олексій Данилов, пише УНН.
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Як зазначив Данілов, Україна продовжила санкції, термін яких закінчується в травні, щодо певної кількості громадян та компаній РФ, а також громадян України.
Контекст
Під час підсумків засідання РНБО президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна запровадила санкції проти понад 500 “злодіїв у законі” та 111 іноземців - “кримінальних авторитетів”.
Зі слів Зеленскього, до всіх цих осіб застосовані: блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова у наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення.