СНБО обещает помочь с восстановлением водоснабжения на Донбассе

"Критическую ситуацию с функционированием предприятия "Вода Донбасса" правительство ее исправит быстрее. Это - восстановление водоснабжения для более 100 000 наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - отметил Данилюк.

Напомним, в шести населенных пунктах Донецкой области была прекращена подача воды из-за отключения от электроснабжения Артемовского фильтровальной станции на предприятии "Вода Донбасса".