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РНБО обіцяє допомогти з відновленням водопостачання на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Рада національної безпеки і оборони у разі необхідності долучиться до вирішення проблеми щодо відновлення водопостачання для 100 тис. жителів Донбасу, які позбавлені послуги через відключення від електропостачання підприємства "Вода Донбасу". Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк у Facebook, передає УНН.

"Критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд її владнає якнайшвидше. Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності", - зазначив Данилюк.

Нагадаємо, у шістьох населених пунктах Донецької області було припинено подачу води через відключення від електропостачання Артемівської фільтрувальної станції на підприємстві "Вода Донбасу".

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