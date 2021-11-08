СНБО может начать определять первых олигархов во второй половине мая - Малюська

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 22998 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 47690 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 72728 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 224805 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 128906 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397240 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315559 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214682 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244742 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255444 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

рф пытается выторговать у Запада замороженные активы – Зеленский

4 апреля, 18:19 • 7662 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11154 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 8922 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9038 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 14367 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 1130 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137359 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 224805 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397240 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258210 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9242 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20509 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49060 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74057 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59031 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

СНБО может начать определять первых олигархов во второй половине мая - Малюська

Киев • УНН

 • 17606 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны на которых будут официально признавать украинских олигархов, могут состояться во второй половине мая 2022 года. Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook, передает УНН.

СНБО может начать определять первых олигархов во второй половине мая - Малюська

Малюська сообщил, что с целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации.

Также СНБОУ утвердит положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения и разработает такой реестр.

Цитата

"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" СНБОУ будут возможными (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - написал Малюська.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных правок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений — от нардепов от “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы — За жизнь” — об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.

Впоследствии в "Слуге народа" заявили, что в Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах.

Оборонный комитет, который является главным для рассмотрения законопроекта, должен был 22 октября собраться для рассмотрения вопроса. Председатель ВР Руслан Стефанчук заявлял, что подпишет документ, если по итогам этого заседания выяснится, что замечания до того, как был принят законопроект, “несущественны”. Если же нет - должна быть применена ст. 131 Регламента ВР. И Комитет ВР рекомендовал переголосовать три поправки в законе об олигархах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06